Pogoda dla Rzeszowa: 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend w Rzeszowie zapowiada się pod znakiem zmiennej aury. Mieszkańcy powinni przygotować się na deszczowy początek weekendu, który ustąpi miejsca pogodniejszej, ale jednocześnie chłodniejszej i bardziej wietrznej niedzieli. Temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach 18-20 stopni Celsjusza, jednak noce staną się stopniowo coraz zimniejsze.

Piątek z parasolem

Weekend rozpocznie się w Rzeszowie pochmurną i deszczową pogodą. Już w piątek, 12 czerwca, prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Temperatura maksymalna sięgnie blisko 20 stopni Celsjusza, co może dawać wrażenie ciepła, jednak noc będzie już chłodniejsza z temperaturą około 13 stopni. Wiatr pozostanie na razie łagodny, jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s.

Sobota: kontynuacja opadów i silniejszy wiatr

W sobotę, 13 czerwca, aura w Rzeszowie nie ulegnie znaczącej poprawie. Nadal należy spodziewać się słabych opadów deszczu, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia ponownie osiągnie wartość zbliżoną do 20 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie już jednak chłodniejsza niż poprzednia, ze spadkiem temperatury do około 12 stopni. Kluczową zmianą w pogodzie będzie nasilający się wiatr, który może osiągać prędkość około 4 m/s, potęgując uczucie chłodu.

Niedziela przyniesie zmianę. Słońce, ale i chłód

Prawdziwy przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę, 14 czerwca. To będzie najchłodniejszy, ale jednocześnie najpogodniejszy dzień weekendu. Opady deszczu praktycznie ustaną, a na niebie pojawi się znacznie więcej przejaśnień. Niestety, za poprawę aury zapłacimy niższą temperaturą. Słupki rtęci wskażą maksymalnie około 18 stopni, a w nocy spadną nawet poniżej 10 stopni Celsjusza. Dodatkowo niedzieli towarzyszyć będzie najsilniejszy wiatr w ten weekend, osiągający prędkość blisko 6 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Jak spędzić taki weekend w Rzeszowie?

Zmienna pogoda może wpłynąć na weekendowe plany. Deszczowy piątek i sobota to dobry moment, by nadrobić zaległości kulturalne lub spotkać się ze znajomymi w przytulnych wnętrzach kawiarni czy restauracji. To także idealna okazja na spokojny relaks w domu. Z kolei pogodniejsza niedziela, mimo niższej temperatury, może zachęcić do wyjścia na zewnątrz. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu. Spacer po parku czy miejskich alejkach będzie przyjemny, pod warunkiem ochrony przed chłodnym i porywistym wiatrem.

Dane pogodowe: OpenWeather