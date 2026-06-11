Poranne kolizje na A4. Dwa auta wbiły się w bariery

Zarówno w rejonie Borka Wielkiego, jak i niedaleko Trzebowniska kierujący stracili panowanie nad kierownicą, a samochody częściowo zablokowały przejazd na wyznaczonych pasach ruchu.

na wyznaczonych pasach ruchu. Poniżej przedstawiamy dokładny przebieg czwartkowych incydentów oraz informacje o tym, jak służby drogowe próbowały rozładować tworzące się korki na ważnej trasie.

Komunikat o drogowych problemach wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce 11 czerwca tuż przed godziną 6.50 na fragmencie trasy pomiędzy węzłami Rzeszów Północ a Rzeszów Wschód. Właśnie na wysokości miejscowości Trzebownisko auto zjechało z trasy i uderzyło w osłony oddzielające jezdnie. Zmotoryzowani jadący w stronę Przemyśla musieli liczyć się z tymczasowymi spowolnieniami ruchu.

Zaledwie kilkanaście minut później służby otrzymały kolejne wezwanie. Około godziny 7.00 na odcinku łączącym Dębicę Wschód z W. Sędziszów, dokładnie w pobliżu Borka Wielkiego, powtórzył się podobny scenariusz. Samochód osobowy z impetem uderzył w przydrożne bariery ochronne, co od razu wywołało komunikacyjne komplikacje. Według raportów przekazanych przez przedstawicieli GDDKiA, incydent ten doprowadził do całkowitego zablokowania pasa wolnego oraz awaryjnego na jezdni prowadzącej w kierunku Krakowa.