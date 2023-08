Seniorka padła ofiarą 65-latka. Lista poszkodowanych jest dłuższa!

Jego parafianie to potomkowie kanibali. Ks. Marek Kapłon nie jest zwykłym proboszczem

Policjanci ropczyckiej komendy pracowali nad ustaleniem sprawcy oszustwa metodą „na wnuczka”, do którego doszło 21 lipca bieżącego roku. Tego dnia, kilka minut po godzinie 14 jedna z mieszkanek miejscowości Lubzina przekazała oszustowi aż 170 tysięcy złotych.

Wcześniej była instruowana przez kobietę podającą się za jej córkę, że potrzebuje ona pilnej pomocy. Powiedziała również, że pieniądze są jej niezbędne. Policjanci Wydziału Kryminalnego ropczyckiej jednostki sprawdzili wszelkie tropy i prowadzili intensywne działania operacyjne. W wyniku prowadzonych czynności, w czwartek (27 lipca) rano na terenie Krakowa funkcjonariusze zatrzymali 65-letniego mężczyznę. Okazało się, że mężczyzna już wcześniej dopuścił się podobnych czynów. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli dużą kwotę pieniędzy.

Po zatrzymaniu podejrzany mężczyzna usłyszał zarzut z art. 286 § 1 kk w warunkach art 64 § 1 kk, do którego się przyznał. Następnie Sąd Rejonowy w Ropczycach przychylił się do wniosku miejscowej prokuratury i zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na najbliższe 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

