19 czerwca na pętli autobusowej w Rzeszowie doszło do brutalnego ataku na 17-latka.

Nieznany sprawca bez powodu pobił nastolatka, powodując obrażenia.

Policja opublikowała wizerunek agresora z monitoringu

Kim jest agresor z Rzeszowa? Policja publikuje wizerunek

Do brutalnego ataku doszło 19 czerwca 2025. na pętli autobusowej przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie. Jak informuje policja, nieznany mężczyzna bez powodu miał zaatakować 17-letniego mieszkańca Rzeszowa, naruszając czynności narządów jego ciała i powodując obrażenia.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, na których widać wizerunek napastnika. Policja apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia, o kontakt osobisty lub telefoniczny z dyżurnym KP I w Rzeszowie pod numerem tel. 47 821 38 10 lub z referentem prowadzącym postępowanie pod numerem tel. 47 821 38 35. Można również wysłać informacje mailowo na adres: [email protected].

Apel policji

Sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komisariatu Policji I w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Jak podkreślają funkcjonariusze, każda informacja może być cenna w ustaleniu tożsamości agresora i postawieniu go przed wymiarem sprawiedliwości.

- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o tym mężczyźnie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny – apeluje Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.

Brutalny atak w Rzeszowie – co wiadomo?

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że atak był całkowicie nieprowokowany. Mężczyzna bez żadnego powodu rzucił się na 17-latka, powodując u niego obrażenia. Policja nie podaje szczegółów dotyczących obrażeń, jednak podkreśla, że naruszyły one czynności narządów ciała pokrzywdzonego.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów, która będzie prowadzić śledztwo w kierunku naruszenia nietykalności cielesnej i spowodowania obrażeń. Za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.