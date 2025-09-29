Tragiczny wypadek w Turbii. 52-latek zginął na przejściu dla pieszych

Wypadek w Turbii

Do wypadku doszło w poniedziałek (29 września) o godz. 5.30 na drodze krajowej nr 77, w miejscowości Turbia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem marki Opel potrącił na przejściu dla pieszych mężczyznę. Niestety, pomimo podjętej akcji ratunkowej, życia 52-letniego mieszkańca powiatu stalowowolskiego nie udało się uratować.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący oplem potrącił na przejściu dla pieszych mężczyznę przeprowadzającego rower. Życia 52-latka nie udało się uratować. Kierujący oplem był trzeźwy - informuje podkarpacka policja w komunikacie prasowym.

Utrudnienia na drodze krajowej nr 77. Policja prowadzi śledztwo

W związku z wypadkiem droga krajowa nr 77 w miejscowości Turbia jest całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy, aby umożliwić ruch pojazdów. Na miejscu zdarzenia pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora oraz biegły z zakresu ruchu drogowego. Trwa zabezpieczenie śladów i ustalenie dokładnych przyczyn oraz okoliczności wypadku.