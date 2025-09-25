Śmierć 4-letniej dziewczynki w wypadku na Podkarpaciu. Są wyniki sekcji zwłok. Prokuratura zapowiada kolejne kroki

Agnieszka Przystaś
2025-09-25 12:20

Do wypadku, w którym zginęła zaledwie 4-letnia dziewczynka doszło w Dulczy Wielkiej na Podkarpaciu. Prokuratura Rejonowa w Mielcu informacje o wynikach sekcji zwłok dziecka. Poinformowano też, że nikt na ten moment nie usłyszał zarzutów.

  • Tragiczny wypadek drogowy w Dulczy Wielkiej, 4-letnia dziewczynka straciła życie.
  • Wstępne ustalenia wskazują na nieustąpienie pierwszeństwa; dziecko nie podróżowało w foteliku ani nie było przypięte pasami.
  • Sekcja zwłok potwierdziła wielonarządowe obrażenia.
  • Kto poniesie odpowiedzialność za tę tragedię? 

Przypomnijmy, dramat rozegrał się w poniedziałek (22 września 2025) około godz. 12:30 w miejscowości Dulcza Wielka na Podkarpaciu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, najprawdopodobniej kierujący oplem nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z fiatem.

- Fiatem pandą podróżowały dwie osoby, kierująca oraz 4-letnie dziecko. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń, życia 4-letniej dziewczynki nie udało się uratować - informowała tuż po wypadku podkom. Bernadetta Krawczyk.

Jak się okazało, w pojeździe, w którym podróżowała dziewczynka nie było fotelika.

- Dziecko nie było zapięte w pasy bezpieczeństwa, nie korzystało z fotelika - informowała nas podkomisarz Bernadetta Krawczyk.

Wypadek w Dulczy Wielkiej. Wyniki sekcji zwłok 4-latki

Prokuratura przekazała najnowsze informacje dotyczące wypadku.

- W sprawie wypadku drogowego w wyniku którego śmierć poniosła małoletnia dziewczynka uzyskano wstępną opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej. Wynika z niej, iż przyczyną śmierci zmarłej były obrażenia wielonarządowe odpowiadające opisanemu przebiegowi wypadku - mówi w rozmowie z Radiem ESKA prokurator Konrad Włoszczyna, z Prokuratury Rejonowej w Mielcu.

Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów, zaplanowano kolejne kroki.

- Ponadto będą przeprowadzone oględziny pojazdów z udziałem biegłego, jak również będzie rozważona kwestia powołania biegłego do spraw wyjaśnienia przyczyn wypadku i rekonstrukcji przebiegu wypadku - dodał prokurator Konrad Włoszczyna.

ŚMIERĆ DZIECKA
WYPADEK