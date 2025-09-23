4-latka zginęła w strasznym wypadku na Podkarpaciu. Policja ujawniła szokujące ustalenia

W Dulczy Wielkiej doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym uczestniczyły opel dostawczy i fiat.

W wyniku zderzenia śmierć poniosła 4-letnia dziewczynka, podróżująca fiatem.

Ujawniono, że dziecko nie było zapięte w pasy bezpieczeństwa ani przewożone w foteliku.

Tragiczny wypadek w Dulczy Wielkiej na Podkarpaciu

Dramat rozegrał się w poniedziałek (22 września 2025) około godz. 12:30 w miejscowości Dulcza Wielka na Podkarpaciu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, najprawdopodobniej kierujący oplem nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z fiatem.

- Fiatem pandą podróżowało dwie osoby, kierująca oraz 4-letnie dziecko. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń, życia 4-letniej dziewczynki nie udało się uratować - poinformowała podkom. Bernadetta Krawczyk.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce wypadku przebadali kierowców pod kątem trzeźwości. Okazało się, że zarówno kierujący oplem jak i kierująca fiatem byli trzeźwi. Kierowcy obydwu pojazdów nie doznali poważnych obrażeń.

Tragiczny wypadek. Śmierć 4-letniej dziewczynki

Niestety, życia dziewczynki nie udało się uratować. Na miejscu podejmowano akcję reanimacyjną, ale dramatyczna walka o życie dziecka nie powiodła się.

Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora, natomiast policjanci ujawnili nowy fakt o wypadku, który jest kluczowy - w pojeździe nie było fotelika.

- Dziecko nie było zapięte w pasy bezpieczeństwa, nie korzystało z fotelika - informuje nas podkomisarz Bernadetta Krawczyk. Jak dodaje, w pojeździe w ogóle fotelika nie było.

Jak się dowiadujemy, dziecko siedziało z przodu, na miejscu pasażera. Czy fotelik uratowałby życie dziecka? Śledczy będą badać wszelkie okoliczności dramatu, którego skala jest ogromna.