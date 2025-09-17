Tylko raz w roku można wejść na ten szczyt w Bieszczadach. Znajdą się tam tylko nieliczni

Wejście na ten szczyt jest marzeniem dla wielu - Opołonek, bo o nim mowa rozpala serca turystów i osób, których pasją są góry. Nazywany jest najbardziej niedostępnym szczytem w Polsce, ponieważ wejść na Opołonek można tylko raz w roku.

Opołonek to szczyt w Bieszczadach, który znajduje się na 1028 m n.p.m. Położony jest w Bieszczadach Zachodnich, na granicy polsko-ukraińskiej. To najbardziej wysunięte na południe miejsce w Polsce. To co niedostępne na co dzień zazwyczaj wywołuje emocje - podobno jest z Opołonkiem. Wielu marzy, by wspiąć się na ten szczyt.

Bieszczady. Tylko tego dnia wejdziesz na Opołonek

Bieszczadzki Park Narodowy Ogłosił, że już niebawem bo 11 listopada wejście na Opołonek będzie możliwe! Jednak nie każdy będzie mógł to zrobić. Miejsca są ograniczone - jedynie 150 osób będzie mogło tego dnia stanąć na szczycie.

- Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11 listopada 2025 r. z okazji Święta Niepodległości udostępniony zostanie fragment trasy od umownych źródeł Sanu do szczytu Opołonek. Przejście ma charakter zorganizowany i odbywać się będzie pod opieką pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W wydarzeniu może wziąć udział max. 150 osób. Wzorem lat ubiegłych miejscem zbiórki jest parking w Bukowcu. Po przeliczeniu uczestników nastąpi przejazd własnymi środkami transportu do wiaty i wejście na szlak. Po zdobyciu szczytu tradycyjnie odśpiewamy Hymn Narodowy - brzmi komunikat BPN.

Mile widziane będą - flagi, proporczyki oraz nastrój patriotyczny!

Wejście na Opołonek. Zgłoszenia

Jak zgłosić się na wejście 11 listopada? BPN przedstawił zasady - można zgłosić się w dniach 1-31 października 2025 r. Na stronie BPN zostanie opublikowany formularz zgłoszeniowy.