Ukraińcy przemycali ludzi w lokomotywach! Zarabiali wielkie kwoty

Ukraińscy maszyniści przemycali ludzi w lokomotywach. Kanał przerzutowy zlikwidowany

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie we współpracy ze Strażą Graniczną z placówki w Medyce zlikwidowali kanał przerzutowy, którym młodzi mężczyźni z Ukrainy nielegalnie dostawali się do Polski. W proceder zamieszani byli maszyniści ukraińskich kolei, którzy za wysokie kwoty pomagali nielegalnie przekraczać granicę. Śledztwo prowadzone od 2024 roku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu wykazało, że organizatorzy przerzutu ukrywali młodych mężczyzn w lokomotywach międzynarodowych pociągów jadących z Ukrainy do Przemyśla. Za jedną osobę inkasowali co najmniej 10 tysięcy dolarów.

Zarzuty dla zatrzymanych. Sprawa ma charakter rozwojowy

W sprawie zatrzymano dwóch maszynistów, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnych przekroczeń granicy. Obaj nie przyznali się do winy. Prokuratura zapowiada skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Podczas działań służb zatrzymano również dwóch obywateli Ukrainy, którzy skorzystali z nielegalnego kanału przerzutowego. Usłyszeli zarzuty przekroczenia granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu i we współdziałaniu z innymi osobami. Przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań. Policja i Straż Graniczna kontynuują działania, by ustalić wszystkie osoby zamieszane w proceder.

