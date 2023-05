Ponad tona przepysznej kremówki by uczcić pamięć Jana Pawła II [WIDEO, GALERIA]

W Cukierni Julian Orłowski &Kazimierz Rak, oraz w zakładach partnerskich od kilku dni trwają wytężone prace nad wielką kremówką, która będzie miała 103 metry długości, a jej waga to ponad tona słodkiej masy i ciasta francuskiego! W niedzielę(28/05/2023) na ul. 3-go Maja mieszkańcy Rzeszowa zostaną poczęstowani 14 tysiącami porcji tego wspaniałego wypieku. Pieczenie kremówek od kilku dni odbywa się przez całą dobę. Nad ciastem pracuje kilkadziesiąt osób. Z ul. Miodowej wyjeżdżają ogromne chłodnie w których kremówki poczekają na smakoszy.

-W Cukierniach na dobre trwają już prace przygotowawcze byśmy mogli spotkać się na ul.3-go Maja w Rzeszowie, by listkującym się ciastkiem z budyniem wspólnie świętować 103 rocznicę urodzin Naszego Papieża Polaka i honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa. Dziękujemy za wsparcie i pomoc partnerowi wydarzenia-Podkarpackie -przestrzeń otwarta!- głosi Cukiernia Julian orłowski & Kazimierz Rak.

W 2023 roku papieska kremówka ma swoją 14 edycję. Niestety historia tego przepysznego ciasta co roku dłuższego o 1 metr została przerwana na 3 lata, kiedy była pandemia. Ciasto ma upamiętnić Papieża Polaka -Jana Pawła II, który ukochał te słodkości. W Rzeszowie zapoczątkowano tradycję gigantycznej kremówki, by uczcić kolejne urodziny Karola Wojtyły, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku. Tegoroczna kremówka ma 103 metry, bo tyle lat miałby Papież Polak, gdyby ciągle żył.Jakub Rak, rzeszowski cukiernik zdradził nam jak wygląda praca nad kremówką-Jest to przede wszystkim praca na dwa zakłady, jeden na ul. Miodowej w Rzeszowie, drugi u mojego brata Radosława Raka na Zaczerniu. Każde ręce są potrzebne do pracy i kto może pomaga, dlatego ciężko powiedzieć ile dokładnie osób pracuje nad tą kremówką. Nasza kremówka składa się z dwóch blatów francuskich, a w środku specjalnie przygotowany krem budyniowy na maśle z dodatkami rumu i rodzynek. To taki najbardziej pierwotny, tradycyjny przepis na kremówki, które pokochał nasz papież. On takie lubił i takie staramy się robić- mówił cukiernik.

Całe przedsięwzięcie odbędzie się już w najbliższą niedzielę 28 maja na ulicy 3-go Maja w Rzeszowie po mszy św. w Kościele św. Krzyża. która rozpocznie się o 13.30.Potem wszyscy dostaną słodką kremówkę.