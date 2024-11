Mówiła, że jej partner jest za granicą. Był niedaleko

Na Podkarpaciu spadł pierwszy śnieg. To dopiero początek

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości zatrzymali poszukiwanego 33-latka. Funkcjonariusze ustalili miejsce przebywania poszukiwanego na terenie powiatu jasielskiego. Kiedy kryminalni zapukali do drzwi mieszkania, te otworzyła im partnerka mężczyzny. Powiedziała, że jej partner przebywa aktualnie poza granicami Polski i nie ma go w środku.

Policjanci dobrze wiedzieli, że mężczyzna jest wewnątrz, więc zaczęli przeszukiwać mieszkanie. Kobieta nie chciała wskazać miejsca, w którym ukrywał się jej partner, cały czas twierdziła, że jest on za granicą.

W trakcie przeszukania, kryminalni szybko znaleźli poszukiwanego, który ukrył się w szafie na ubrania. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do jasielskiej komendy. 33-latek był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Jaśle oraz pięcioma nakazami doprowadzeń, które zostały wydane przez sądy w Jaśle, Częstochowie, Lublinie i Środzie Wielkopolskiej.

Mężczyzna trafił już do zakładu karnego. Czas jaki może w nim spędzić to nawet 3 lata i 10 miesięcy.