- Podobnie jak w 2020 roku podkarpackie samorządy otrzymały pomoc po nawałnicach, zarówno w zakresie odbudowy infrastruktury komunalnej, jak i pomocy rzeczowej dla poszkodowanych mieszkańców, teraz to my mamy szansę udzielić wsparcia tym, którzy go najbardziej potrzebują. Rozpoczynamy zbiórkę środków pieniężnych na zakup artykułów pierwszej potrzeby, takich jak woda pitna, środki higieniczne oraz sprzęt niezbędny do usuwania skutków powodzi, w tym pompy szlamowe i osuszacze pomieszczeń - pisze do samorządowców zrzeszonych w PSST marszałek Ortyl.