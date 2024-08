Powstanie Warszawskie. O Godzinie "W” zadecydował mieszkaniec Podkarpacia

CO SIĘ STAŁO?

Na mocy rozkazu komendanta głównego Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17, w tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Powstanie trwało 63 dni. Wśród powstańców było wiele osób z dzisiejszego województwa podkarpackiego.

Młodzi ludzie z Fundacji Wczoraj i Jutro, która ma na celu przybliżanie (głównie młodzieży) historii na swojej stronie szeroko scharakteryzowali kilku Powstańców Warszawskich z naszego regionu. Wśród nich jest Leon Mirecki, który urodził się 21 lutego 1905 r. w Racławicach koło Niska. Jak czytamy w opisie Fundacji, "przez pierwsze trzy tygodnie walczył w Powstaniu Warszawskim". Jako cywil został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu w Pruszkowie, z którego zbiegł.

Drugim ważnym Powstańcem, był Kazimierz Wincenty Iranek-Osmecki, który urodził się 5 września 1897 roku w Pstrągowej (powiat strzyżowski). Jego życiorys i walkę w Warszawie również szeroko relacjonuje Fundacja Wczoraj i Jutro. -Przebył cały powstańczy szlak bojowy Komendy Głównej Armii Krajowej. Przed godziną „W” stawił się w fabryce Kamlera na Woli, następnie na Starym Mieście i w Śródmieściu-Północnym. 21 sierpnia 1944 r. wyznaczony do prowadzenia natarcia z Żoliborza na Dworzec Gdański, jednak natarcie to nadzorował generał „Grzegorz”. 1 października 1944 wyznaczony pełnomocnikiem Dowódcy AK gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego, do rokowań kapitulacyjnych, 2 października brał udział w rozmowach z SS-Obergruppenführerem Erichem von dem Bachem i tego samego dnia wraz z ppłk. „Zyndramem” Zygmuntem Dobrowolskim w imieniu dowództwa AK podpisał w Ożarowie „Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie” - czytamy w opisie.

Wśród bohaterów z Warszawy Fundacja Wczoraj i Jutro przedstawia też rzeszowianina, Antoniego Sanojcę, który urodził się 4 czerwca 1899r. w Rzeszowie. W konspiracji od września 1939, od października tego roku do lipca 1944 był szefem Oddziału I (Organizacyjnego) Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej.

Jednym z najważniejszych członków powstania Warszawskiego, był Antoni Chruściel, który urodził się 16 czerwca 1895 roku w Gniewczynie Łańcuckiej (powiat przeworski). W 1914 r. ukończył Gimnazjum w Jarosławiu. Od 1920 r. studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.W czasie okupacji niemieckiej mieszkał m.in. przy ul. Grochowskiej, Spacerowej, Belwederskiej, Polnej i Grzybowskiej używając fałszywych nazwisk. W konspiracji od czerwca 1940 r. szef Wydziału III (Taktyczno-Wyszkoleniowego), a od października szef sztabu. Od maja 1941 r. Komendant Okręgu Warszawa-Miasto Związku Walki Zbrojnej — później samodzielnego Okręgu Warszawa AK „Drapacz” – „Przystań” – „Wydra” – „Prom”.

Źródło: Fundacja Wczoraj i Jutro