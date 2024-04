Pożar hal sortowni śmieci w Przemyślu. Strażacy walczą z żywiołem

Smutne pożegnanie u pięcioraczków z Horyńca. Mama przekazała wieści: "To najtrudniejszy moment"

Bzy na Podkarpaciu zakwitły na początku kwietnia, co to oznacza?

Do pożaru doszło we wtorek, 16 kwietnia w Przemyślu. Informację o pożarze służby otrzymały około 4 rano. Jak podaje Polska Agencja Prasowa (PAP), ogień wybuchł w hali, w której magazynowane są wysortowane odpady przygotowane do przekazania dalej. Strażacy cały czas walczą z żywiołem.

- Hala ma około 400 metrów kwadratowych powierzchni. Płonie około 2 tys. ton odpadów. Z kilku miejsc podajemy prądy wody, gasimy w natarciu – powiedział PAP rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu bryg. Grzegorz Latusek.

Strażacy wciąż walczą z ogniem. W akcji uczestniczy kilkanaście zespołów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu jest też specjalistyczny samochód ze sprzętem do badania jakości powietrza. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.

Debata o Polsce Część 2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.