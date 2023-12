Prezydent i Rada Miasta Rzeszowa potępili Grzegorza Brauna. Padły mocne słowa

Bolesny upadek świątecznej tradycji. Kiedyś w Polsce robili to wszyscy, dziś nikt o tym nie pamięta

Skandaliczne zachowanie posła Grzegorza Brauna potępione przez władze Rzeszowa

Skandal w Sejmie wywołany przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna bardzo nie spodobał się Prezydentowi i Radzie Miasta Rzeszowa. Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe gaśnicą oraz zaatakował lek. Magdalenę Gudzińską-Adamczyk, która usiłowała mu przeszkodzić.

Poseł Konfederacji dostał się do sejmu dzięki głosom mieszkańców Podkarpacia. Rada Miasta Rzeszowa oraz Prezydent Rzeszowa w mocnych słowach potępili jego zachowanie, zarzucili mu brak znajomości historii miasta, a także zapewnili, że rzeszowianie są tolerancyjni.

"My, przedstawiciele wszystkich klubów radnych Rady Miasta Rzeszowa oraz Prezydent Miasta Rzeszowa wraz całą administracją samorządową miasta, kategorycznie potępiamy wczorajsze zachowanie w Sejmie, posła Grzegorza Brauna. To haniebne i niedopuszczalne zachowanie człowieka, który do Sejmu dostał się głosami mieszkańców Podkarpacia, w tym rzeszowian, a historię naszego miasta potraktował cynicznie i bezrefleksyjnie.

My, rzeszowianie szanujemy symbole religijne. Zarówno katolickie jak i innych wyznań. Potępiamy wszelkie zachowania antysemickie i rasistowskie dlatego oczekujemy, że organy państwa przeprowadzą niezbędne postępowanie wyjaśniające i w razie stwierdzenia naruszenia prawa, wyciągną daleko idące konsekwencje z pozbawieniem mandatu poselskiego włącznie.

Grzegorz Braun najwyraźniej nie zna historii naszego miasta, w którym przed II Wojną Światową mieszkańcy narodowości żydowskiej stanowili ok. 1/3 ludności. Wszyscy oni a także przedstawiciele wielu innych narodów i religii wspólnymi siłami pracowali na rzecz Rzeszowa i w zgodzie go rozwijali. Ówczesna Rada Miasta składała się z radnych polskich i żydowskich, a kiedy burmistrzem Rzeszowa był Roman Krogulski, wspólnie z nim, miastem zarządzał wiceburmistrz pochodzenia żydowskiego - Wilhelm Hochfeld.

Dzisiaj zarówno Prezydent jak i Rada Miasta Rzeszowa jesteśmy ich następcami i kontynuujemy ich dzieło, starając się pamiętać o zasługach społeczności żydowskiej tamtego czasu. Do niej należeli w szczególności przodkowie Freda Zinnemanna światowej sławy reżysera, którego w tych dniach upamiętnialiśmy tablicą wbudowaną na ścianie budynku, w którym się urodził.

Rzeszów to miasto tolerancyjne i przyjazne, otwarte i pełne empatii, co społeczność naszego miasta szczególnie pokazała po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Dlatego tak nas zabolał brak szacunku dla uczuć religijnych i pamięci społeczności żydowskiej zademonstrowany przez parlamentarzystę, którego do służby desygnowała społeczność naszego regionu.

Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Rada Miasta Rzeszowa." czytamy w oświadczeniu.

Skandal z udziałem Grzegorza Brauna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.