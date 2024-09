Pożar 7 domów w Rzeszowie. Ważna decyzja prokuratury

Pożar w Rzeszowie. Prokuratura rozpoczęła śledztwo

Stolica Podkarpacia od kilku dni żyje tym dramatem. W dniu 4 września b.r. rzeszowska Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 31 sierpnia 2024 r. w Rzeszowie, zdarzenia, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru 7 domów w zabudowie szeregowej przy ul. kard. Karola Wojtyły, w których w chwili wybuchu pożaru przebywało 16 osób, a w wyniku, którego wartość poniesionych strat jest nie mniejsza niż 3 miliony złotych, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 k.k.

- Na dzień 5 września 2024 roku zaplanowano dodatkowe oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłych z zakresu budownictwa oraz z zakresu pożarnictwa. Po przeprowadzeniu oględzin, miejsce zdarzenia będzie mogło zostać udostępnione pokrzywdzonym, po uzyskaniu zgody Nadzoru Budowlanego. W sprawie będą wykonywane kolejne czynności, z tym przesłuchanie pozostałych pokrzywdzonych, uzyskanie dokumentacji z Nadzoru Budowalnego oraz ze Straży Pożarnej, a także uzyskanie dokumentacji projektowej budynku w celu ustalenia czy budynek spełniał normy określone w przepisach przeciwpożarowych - przekazał prokurator Krzysztof Ciechanowski, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

Na chwilę obecną nie jest znana przyczyna pożaru. Śledztwo trwa i do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów, a czyn z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Wśród mieszkańców od początku powtarzano, że pożar wybuchł od butli gazowej przy grillu w jednym z domów. Na chwilę obecną nie można potwierdzić ze stuprocentową pewnością takiej ewentualności. Do sprawy wrócimy.