Proszą o modlitwę za arcybiskupa. Stan zdrowia hierarchy się pogorszył

Apel o modlitwę za Arcybiskupa Seniora Józefa Michalika

„Drodzy Bracia i Siostry, z głębokim zatroskaniem informujemy, że stan zdrowia Arcybiskupa Seniora Józefa Michalika uległ pogorszeniu. W tym trudnym czasie otoczmy Go naszą serdeczną modlitwą – prosząc Boga o siłę, pokój serca i łaskę uzdrowienia”

– czytamy w komunikacie biskupów Archidiecezji Przemyskiej.

Archidiecezja Przemyska wzywa do duchowej jedności

Biskupi Archidiecezji Przemyskiej podkreślają, że wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za wieloletnią posługę Arcybiskupa Józefa Michalika w Archidiecezji Przemyskiej i dla Kościoła w Polsce oraz znakiem duchowej jedności i braterskiej miłości.

„Polecajmy Arcybiskupa Józefa Miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętych patronów naszej archidiecezji: św. Jana z Dukli św. Józefa Sebastiana Pelczara, bł. Jana Wojciecha Balickiego oraz św. Dobrego Łotra”

– apelują biskupi.

Wierni Archidiecezji Przemyskiej jednoczą się w modlitwie za Arcybiskupa Seniora Józefa Michalika.

