Rafał utonął tuż przed chrzcinami synka. Sąd skazał jego kolegę

Dramat

Rafał utonął w Sanie tuż przed chrzcinami synka. Sąd skazał jego kolegę, Eryka D.

We wtorek 10 października 2023 zakończył się proces przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli w sprawie Eryka D. z Wólki Turebskiej, który podczas zakrapianej imprezy przy ognisku nad rzeką wepchnął do wody Rafała L. Zanim służby wyciągnęły młodego mężczyznę, ten już nie żył. Podczas spraw w sądzie nawet brat oskarżonego podnosił, że ten popełnił błąd i musi ponieść karę. Sędzia przychylił się do tego spostrzeżenia i skazał Eryka D. na bezwzględne pozbawienie wolności.