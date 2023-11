Rekordowy budżet województwa podkarpackiego? Marszałek zapowiada zmiany

Nowe inwestycje na Podkarpaciu? Marszałek województwa podkarpackiego zapowiada rozwój regionu

W listopadzie odbyła się rada sejmiku wojewódzkiego, podczas której marszałek Władysław Ortyl zaprezentował nowy projekt budżetu na nadchodzący rok. - Przedstawiam Państwu budżet, który będzie służył rozwojowi Podkarpacia, który nastawiony jest na potrzeby regionu, który zabezpiecza i kontynuację i kończenie ważnych dla regionu projektów. Wreszcie to budżet, który wykorzystuje wszelkie możliwe źródła finansowania dostępne dla samorządu - powiedział przewodniczący.

Zagwarantował rozwój skoncentrowany na polepszeniu życiu mieszkańców.

- Ten budżet zawiera w sobie wzrost dochodów o 16,7 procent w stosunku do 2023 roku i wynosi – po stronie dochodów - 2 mld 139 mln złotych. To budżet, którego wydatki wzrastają - rok do roku, do kwoty ponad 2 mld 163,6 mln zł. To świadczy o dynamice budżetu. Chcę państwa zapewnić, że budżet ten będzie realizował strategię rozwoju województwa, zapewniał realizacje noworozpoczynanych inwestycji oraz tych, które już wcześniej były realizowane, będzie wykorzystywał środki Unii Europejskiej oraz te, które możemy pozyskać rządu RP. Jest dokumentem dostosowanym do wyzwań i potrzeb, przed którymi stoi samorząd województwa - zapewniał.

Budżet na przyszły rok ma zostać zrealizowany poprzez m.in. budowę nowych dróg i mostu na rzece San. Nowe połączenia mają pojawić się m.in. na odcinkach: Jarosław Oleszyce–Cieszanów–Bełżec, Zaklików-Stalowa Wola czy obwodnica Leska.

Zima na Podkarpacie przyszła już w listopadzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.