Bazzar czyli klimatyczny targ na Fosie. Oto, co można było kupić

"To już jest koniec". Rodzice pięcioraczków z Horyńca właśnie to ogłosili

Ale jak to?

Rodzina pięcioraczków z Horyńca jakiś czas temu ogłosiła, że szuka nowego domu. Niestety, okres wynajmu dotychczasowej willi się skończył. Państwo Dominika i Vincent swoje poszukiwania nowego lokum pokazywali w mediach społecznościowych. Teraz rodzina mieszka już w nowym domu.

- Poranek po przeprowadzce, po ciężkim dniu. Po noszeniu wszystkich walizek, dzieci, krzesełek, łóżek. Chwila na plaży, chwila oddechu dla mamy. Choć bardzo zmęczona, jestem szczęśliwa. Przede mną dzień ogarniania i rozpakowywania wszystkich walizek - mówi pani Dominika.

Rodzina pięcioraczków z Horyńca już w nowym domu

Najpotrzebniejsze rzeczy już zostały rozpakowane.

- Rozpakowałam też moją walizkę, trochę ciuchów, książek, zeszytów. No i najważniejsze - laurki od dzieci - zdradza kobieta.

Robota wre! Wszystko po to, by nowe miejsce było nie tylko piękne, ale też użyteczne - co jest niezwykle ważne przy takiej gromadce dzieci. Na nagraniu widać, jak rodzice pięcioraczków ustawiają szafki przewiezione z poprzedniego domu.

- Na wszystkie nasze drobne mebelki znalazło się miejsce, choć musieliśmy troszkę pogłówkować - stwierdza mama pięcioraczków. Jakie miejsce stało się ulubionym dla dzieci? Jak pewnie łatwo można się domyślić - jest to basen! Pani Dominika zrelacjonowała szaleństwa w wodzie.

- Dzieciom bardzo spodobał się nasz nowy basen - mówi mama pięcioraczków.

Strzyżów in Rock Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.