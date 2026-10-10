Rosyjski atak powietrzny. Poderwano myśliwce, alert RCB dla dwóch województw [AKTUALIZACJA]

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Aktualizacja - alert RCB odwołany
Alert został odwołany przed godz. 20.
„Uwaga! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” - przekazało RCB w wiadomości, którą otrzymali odbiorcy przebywający w woj. lubelskim i podkarpackim.
Pilny komunikat RCB
W sobotę do mieszkańców przygranicznych regionów Polski trafił alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomości SMS ostrzeżono przed skutkami rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę oraz poinformowano o działaniach podejmowanych przez polskie służby.
Treść alertu brzmiała:
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.
RCB podkreśliło, że komunikat obowiązuje do odwołania.
Kto otrzymał ostrzeżenie?
Alert został wysłany do osób przebywających na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.
W województwie lubelskim wiadomość otrzymali mieszkańcy m.in. Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej oraz wielu powiatów położonych przy wschodniej granicy kraju.
Z kolei w województwie podkarpackim alert trafił do mieszkańców Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega, a także licznych okolicznych powiatów, w tym bieszczadzkiego, jarosławskiego, lubaczowskiego czy przemyskiego.
Lotnictwo w polskiej przestrzeni powietrznej
Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w związku z sytuacją za wschodnią granicą kraju prowadzone są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. W komunikacie zaznaczono, że „w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”.
Takie alerty są wysyłane w sytuacjach podwyższonego zagrożenia związanych z intensywnymi rosyjskimi atakami na Ukrainę, szczególnie gdy działania wojenne prowadzone są w pobliżu granicy z Polską. Służby monitorują rozwój sytuacji i w razie potrzeby mogą przekazywać kolejne komunikaty mieszkańcom zagrożonych regionów.
Alert obowiązuje do odwołania
RCB poinformowało, że ostrzeżenie pozostaje aktywne do odwołania. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego powinni śledzić komunikaty służb oraz stosować się do przekazywanych zaleceń. Na razie nie przekazano informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla ludności na terytorium Polski, jednak sytuacja pozostaje pod stałą obserwacją odpowiednich służb.