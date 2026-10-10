Rosyjski atak powietrzny. Poderwano myśliwce, alert RCB dla dwóch województw [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja - alert RCB odwołany

Alert został odwołany przed godz. 20.

„Uwaga! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” - przekazało RCB w wiadomości, którą otrzymali odbiorcy przebywający w woj. lubelskim i podkarpackim.

Pilny komunikat RCB

W sobotę do mieszkańców przygranicznych regionów Polski trafił alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomości SMS ostrzeżono przed skutkami rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę oraz poinformowano o działaniach podejmowanych przez polskie służby.

Treść alertu brzmiała:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

RCB podkreśliło, że komunikat obowiązuje do odwołania.

Kto otrzymał ostrzeżenie?

Alert został wysłany do osób przebywających na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

W województwie lubelskim wiadomość otrzymali mieszkańcy m.in. Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej oraz wielu powiatów położonych przy wschodniej granicy kraju.

Z kolei w województwie podkarpackim alert trafił do mieszkańców Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega, a także licznych okolicznych powiatów, w tym bieszczadzkiego, jarosławskiego, lubaczowskiego czy przemyskiego.

Lotnictwo w polskiej przestrzeni powietrznej

Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w związku z sytuacją za wschodnią granicą kraju prowadzone są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. W komunikacie zaznaczono, że „w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”.

Takie alerty są wysyłane w sytuacjach podwyższonego zagrożenia związanych z intensywnymi rosyjskimi atakami na Ukrainę, szczególnie gdy działania wojenne prowadzone są w pobliżu granicy z Polską. Służby monitorują rozwój sytuacji i w razie potrzeby mogą przekazywać kolejne komunikaty mieszkańcom zagrożonych regionów.

Alert obowiązuje do odwołania

RCB poinformowało, że ostrzeżenie pozostaje aktywne do odwołania. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego powinni śledzić komunikaty służb oraz stosować się do przekazywanych zaleceń. Na razie nie przekazano informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla ludności na terytorium Polski, jednak sytuacja pozostaje pod stałą obserwacją odpowiednich służb.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. https://t.co/caRqTgexDp— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 10, 2026