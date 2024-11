szokujące zachowanie w sądzie

Wzbudzali postrach w całej wsi, doszło do śmierci. Wraca sprawa Franciszka S. i Tomasza R.

We wtorek (26 listopada 2024) do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie doprowadzono Franciszka S. i Tomasza R. oskarżonych o rozbój w Sarzynie ze skutkiem śmiertelnym. Jeden z doprowadzanych skazanych na koszulce miał wypisane „Szacunek wszystkim dobrym ludziom” i uśmiechał się do dziennikarzy, drugi ze skazanych był nad wyraz pobudzony i agresywny. Policjanci uspokajali mężczyznę. Ten wykrzykiwał, że jest niewinny i został skazany na 12 lat używając przy tym słów powszechnie uznawanych za obelżywe.