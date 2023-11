Ruszył proces Andrzeja Ch. oskarżonego o wykorzystywanie seksualne ośmiolatki

Andrzej Ch. mieszkała w jednej z wsi powiatu przeworskiego. Ma swoją rodzinę,żonę dzieci i wnuki. Pracował jako ślusarz-spawacz. Jest rozpoznawalną w okolicy personą. Wśród sąsiadów jest znany jako spokojny i uśmiechnięty mężczyzna, który troszczył się o dzieci, żartował ze znajomymi, ale lubił wypić. Na alkoholowe schadzki miał przychodzić m.in. do sąsiada, który również miał żonę i dzieci w tym ośmioletnią córeczkę. Felernego dnia(07.08.2023) matka dziewczynki miała zauważyć, że Andrzej Ch. zachowuje się niestosownie wobec dziecka i wezwała policję. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 62-latka, który został doprowadzony do przeworskiej komendy.

- Andrzejowi Ch. przedstawiono zarzut z paragrafu 198 KK w zbiegu z art. 200 paragraf 1 KK w związku z art. 11.par 2 Kodeksu Karnego. We wtorek prokurator zawnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Na posiedzeniu (09.08.2023 w Sądzie Rejonowym w Przeworsku - przyp. autora) sąd przychylił się do tego wniosku i wobec podejrzanego zastosowano trzymiesięczny areszt- poinformowała tuz po zatrzymaniu Prokurator Okręgowa w Przemyślu, Beata Starzecka- Skrzypiec.

Mężczyzna został oskarżony o seksualne wykorzystanie małoletniej z uwagi na jej bezradność. Według ustaleń śledczych, 62-latek wobec 8-leniej dziewczynki miał dopuścić się tzw. innej czynności seksualnej. Za ten czyn grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Śledczy nie mieli żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego i już 17 października 2023 roku do Sądu Rejonowego w Przeworsku trafił Akt Oskarżenia przeciwko 62-latkowi. W środę 8 listopada 2023 roku ruszył proces Andrzeja Ch., który został doprowadzony przed oblicze sądu z Aresztu Śledczego. Nie wiadomo czy mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, oraz czy składał wyjaśnienia, gdyż proces toczy się z wyłączeniem jawności. Kolejny termin rozprawy zaplanowano na 28 listopada b.r.