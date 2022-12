Zignorowali czujnik czadu! Rodzina trafiła do szpitala

Aktualizacja, godz. 13.00

Jak podaje podkarpacka policja do dramatu doszło na ul. Bieleckiego w Rymanowie. Autobus wjechał do przydrożnego rowu. Z policyjnych ustaleń wynika, że 57-letni kierujący autobusem, jadąc w kierunku Sanoka, na skutek gwałtownego podmuchu wiatru, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Autobusem podróżowało łącznie 11 osób. Jeden z pasażerów doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Kierujący był trzeźwy.

- Apelujemy do wszystkich zmotoryzowanych uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Przypominamy również pieszym o konieczności wykazania się odpowiedzialnością podczas przechodzenia przez jezdnię oraz poruszaniu się po oblodzonych chodnikach - apelują mundurowi.

Aktualizacja, godz. 8:50

Jak podaje GDDKiA, utrudnienia potrwają dłużej niż wcześniej zakładano, około 3,5 godziny.

Rymanów. Autobus wjechał do rowu. Powodem silny podmuch wiatru! [20.12.2022]

Do zdarzenia doszło w Rymanowie (województwo podkarpackie) na DK 28 we wtorek (20 grudnia 2022) o godz. 6.05. Jak przekazuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na pasie w kierunku Miejsca Piastowego doszło do wypadku autobusu.

- W wyniku silnego podmuchu wiatru, autobus wjechał do rowu - przekazuje dyżurny GDDKiA.

Z informacji GDDKiA wynika, że jedna osoba została ranna w wyniku tego zdarzenia.

Wypadek w Rymanowie. Utrudnienia

Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godziny.

