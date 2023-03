Rzeszowianin Robert Cz. jeden z najgroźniejszych przestępców w Europie zatrzymany w Hiszpanii [GALERIA, WIDEO]

Hiszpańska policja opublikowała wideo z zatrzymania Roberta Cz., który grzał się w słońcu luksusowego kurortu pośród 27 plaż Marabelli. Mieszkaniec Rzeszowa był poszukiwany przez policję w Katowicach. Jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Grupa miała działać w latach 2018-2020 i wyłudzić 27 milionów złotych z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT. Robert Cz., był jednym z trzech Polaków, których nazwiska jesienią 2022 roku umieszczono na stronie www.eumostwanted.eu. To strona z wizerunkami osób, które są najbardziej poszukiwanymi przestępcami na terenie Unii Europejskiej. We wrześniu ruszyła kampania „EU Most Wanted 2022”.

W marcu działania hiszpańskich stróżów prawa przyniosły oczekiwany skutek. Robert Cz. był bardzo zaskoczony zatrzymaniem. Policjanci znaleźli przy nim 6 tys euro, oraz sfałszowany polski dowód osobisty. Hiszpańscy policjanci potwierdzili, że rzeszowianina zgubiła miłość do kawy i drożdżówek na które ostatnimi czasy regularnie wpadał w jedno miejsce - do kawiarni El Kiosko. Robert Cz. będzie przebywał w areszcie do czasu przewiezienia go do Polski. To już drugie zatrzymanie rzeszowianina. Poprzednio przechytrzył wymiar sprawiedliwości. Wówczas został zatrzymany podczas rutynowej kontroli drogowej (maj 2021) Sąd się wówczas zgodził, by do czasu rozpoznania wniosku o ekstradycję rzeszowianina do Polski, mógł on przebywać na wolności. Gdy taka decyzja zapadła, Robert Cz. zapadł się pod ziemię, rok później znalazł się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców w UE

Na stronie kampanii - najbardziej poszukiwanych przestępców w Unii Europejskiej - nadal znajdują się dwa profile obywateli Polski. To - Jacek Jaworek podejrzany o zabójstwo trzech osób i Tomasz Leszczyński - skazany za zabójstwo na 15 lat więzienia.