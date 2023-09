Wybory parlamentarne 2023

Rzeszowskie osiedla pozaklejane plakatami wyborczymi. Plakat na plakacie

Do wyborów parlamentarnych pozostało jeszcze nieco ponad dwa tygodnie. To zatem ostatni moment dla wszystkich kandydatów, którzy chcą jeszcze przekonać wyborców do oddania na nich swojego głosu. Przejeżdżając przez rzeszowskie osiedla możemy zauważyć mnóstwo plakatów. Jest ich naprawdę sporo.