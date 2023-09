Przez niemal 40 lat figury studentów ASP stały w Sanoku i nikomu nie wadziły. Teraz jednak zaczęły przeszkadzać, a co więcej "obrażać uczucia moralne"! Do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynął wniosek od mieszkańców Sanoka i okolic z żądaniem usunięcia "obscenicznych" rzeźb. Jak podaje portal esanok.pl, wniosek miał zostać podpisany przez 218 osób.

Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała mieszkańców o wpłynięciu takiego żądania, które zostało uzasadnione w taki sposób, że rzeźby: "obrażają nasze uczucia moralne, szpecą i straszą swoją brzydotą, wynaturzeniem ludzkiego ciała, są obsceniczne". Co więcej, pojawiło się żądanie, aby w miejsce rzeźb ustawić dwie figury maryjne.

Sanoczanie w obronie figur

Te żądania zdecydowanie nie spodobało się części mieszkańców Sanoka. Postanowili oni walczyć o to, by figury zostały!

- Niewątpliwie to najgłośniejsza sprawa ostatnich dni w Sanoku. Bliżej nieokreślona inicjatywa zamiany rzeźb na "figury Maryjne". Z informacji, które docierają do nas, wynika, że to ponad 200 podpisów, które nie mogą być zweryfikowane i nie wiadomo, czy to nawet mieszkańcy naszego osiedla. Wydaje mi się, że w związku niemożliwością zweryfikowania tych podpisów, Zarząd Spółdzielni powinien tę inicjatywę schować głęboko do szuflady. Oczywiście odzew społeczny jest tak mocny, że w tej chwili chyba nikt nie odważy się tych prac artystycznych, które są swego rodzaju symbolem tej części osiedla, usuwać. Wszystkich, którzy dzisiaj zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w tej sprawie informuje, że będę pilotował ten temat - napisał w mediach społecznościowych radny Sławomir Miklicz.

- Jako 10 letni mieszkaniec Traugutta 21, który przy tych rzeźbach m.in. spacerował z dziecięcymi wózkami w pełni popieram. Chrońmy sztukę i wolność artystyczną. Nie potrzeba niszczyć by budować coś innego, nawet jeżeli jest taka potrzeba. Tym bardziej w myśl idei miłosierdzia... - napisał radny Jakub Osika.

W internecie założono petycję w obronie rzeźb. Można ją podpisać TUTAJ.

- My niżej podpisani mieszkańcy osiedla Wójtostwa, Sanoka i okolic (przyjmując, że odległość jest pojęciem względnym, dlatego uwzględniamy wszystkich popierających i wspierających nasze lokalnospołeczne wzburzenie) wyrażamy sprzeciw żądaniom usunięcia rzeźb ustawionych w Sanoku przy ul. Traugutta i Langiewicza - czytamy.

