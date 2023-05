Sarnie dziecko ze złamaną żuchwą. Co się stało? [WIDEO, GALERIA]

Sarnę leżącą w rowie, tuż na skraju lasu przy ruchliwej drodze znalazł mężczyzna, który od razu zauważył, że malutkie sarnie dziecko jest poważnie ranne i pozostawione samo nie przeżyje. W pobliżu nie było jego matki, a malec bez niej sam nie może zdobyć żadnego pożywienia. Malutka sarenka jest najprawdopodobniej ofiarą potrącenia samochodem. Mężczyzna zabrał sarenkę do swojego samochodu, dał wody zwierzęciu i przywiózł je do Fundacji Ada w Przemyślu. Tam natychmiast zrobiono niezbędne badania i szybko wyszło, że sarnie dziecko o imieniu Gabrysia ma złamaną żuchwę. Niezbędny był zabieg, który trzeba było wykonać niezwłocznie, gdyż każda godzina ze złamaną żuchwą była krytyczna. Weterynarz Radosław Fedaczyśnki poskładał połamaną kość i opatrzył maluszka.

-Wygląda na to, że nasz sobotni zabieg, który wykonaliśmy powiódł się, bo ramię które było złamane jest obecnie stabilne, język działa prawidłowo. normalnie otwiera się jej pyszczek . Teraz musimy sprawdzić najważniejsze, czy odruch ssania będzie prawidłowy czy zaburzony. Jeżeli ona nie będzie dobrze ssała o niestety mechanizmy w żołądku będą bardzo źle przebiegały, a mleko w niej będzie fermentować, a tego byśmy nie chcieli. Zrobiliśmy wszytko co w naszej mocy. Teraz będziemy ją karmić w odpowiedni sposób. To bardzo trudne zadanie. musimy postępować z nią bardzo delikatnie. To karmienie zajmowało dużo czasu i było obarczone wieloma problemami takimi jak chociaż obecność człowieka. Mamy nadzieję, że teraz będzie już coraz łatwiej, coraz mniej człowieka w jej otoczeniu i że będzie na tyle sprawna , że będziemy mogli za klika tygodni oddać ją naturze- mówił weterynarz Radosław Fedaczyński.

Malutka sarenka ciągle jest pod opieką weterynarzy, ale jej stan jest coraz lepszy. malutka Gabrysia nabiera sił i być może już niebawem będzie mogła opuścić szpital i wyjść do zagrody dla saren na świeżym powietrzu. Stamtąd droga jest tylko do lasu