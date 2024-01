Seryjny włamywacz okradł aptekę i dentystę. Na sumieniu ma nawet lodowisko!

Najdziwniejsze aukcje WOŚP. Wycieczka do oczyszczalni ścieków i wejście do Lidla bez kolejki

Seryjny włamywacz okradł nawet lodowisko. Zatrzymano podejrzanego z Rzeszowa

Na Podkarpaciu od 2023 roku wpłynęło kilkanaście zgłoszeń o włamaniach do różnych lokali. Seryjny włamywacz okradał jeden biznes po drugim i pozostawał nieuchwytny. Dzięki działaniom policji udało się wytypować podejrzanego.

Zatrzymano 43-letniego mieszkańca Rzeszowa. To właśnie on podczas przesłuchania przyznał się do wszystkiego i złożył wyjaśnienia. Na sumieniu miał liczne hurtownie i biura, a także aptekę, gabinet stomatologiczny i nawet biuro lodowiska.

Z wnętrza zabierał przeważnie pieniądze. Straty zostały oszacowane na prawie 43 tysiące złotych! Jak tłumaczył podejrzany 43-latek, pieniądze te przeznaczał na podstawowe potrzeby.

- 43-latek został przesłuchany. Łącznie usłyszał piętnaście zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz uszkodzeniem mienia. Podejrzany wyjaśniał, że wszystko co ukradł, przeznaczał na życie - czytamy w komunikacie policji. Mieszkaniec Rzeszowa został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące, a śledczy badają inne przestępstwa, z którymi mógł mieć związek.

