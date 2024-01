To nagranie ze studniówki to hit! W pierwszej parze zakonnica

Ksiądz Sebastian Picur nie boi się odpowiadać na pytania, nawet gdy są one bardzo trudne i dotyczą delikatnych spraw. Tym razem jeden z internautów, którzy śledzą duchownego na TikToku, a jest ich ponad 750 tysięcy, zapytał, co dzieje się ze zmarłymi, gdy zostaną skremowani. Przypomnijmy, według Biblii, dusza człowieka idzie do nieba, piekła lub czyśćca, a ostatecznie wszystkich czeka zmartwychwstanie. Ksiądz Picur wytłumaczył to w prosty, aczkolwiek nieco tajemniczy sposób, odwołując się do proroka Ezechiela.

"I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha" - cytuje duchowny.

Internauci nie do końca byli pewni odpowiedzi, więc w komentarzach samodzielnie podjęli się ich interpretacji.

"Z tego co kojarzę biblia zabrania kremacji"

"Czyli co? Bo nie rozumiem"

"Każdy jest prochem po śmierci ale Bóg ma ich w pamięci. Będzie zmartwychwstanie"

"Proszę Księdza o jasną odpowiedź, bo z tego cytatu dalej nie wiem, czy kremacja jest ok, czy nie"

"Czyli ci co spłonęli w domu z powodu pożaru też nie mogą iść do raju?"

"To chyba nie ma znaczenia"

"Warto pamiętać też o słowach “z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”"

- komentują użytkownicy TikToka.