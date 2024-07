Wielkie żółte kwiaty w Polsce zaczynają kwitnąć już w lipcu. Słoneczniki możemy podziwiać przez całe lato, aż do września! Od tego czasu media społecznościowe corocznie są zalewane pięknymi zdjęciami osób w żółtych kwiatach. Obrazki wychodzą przepiękne. Zwłaszcza panie chętnie fotografują się wśród słoneczników. W wystylizowanych zdjęciach nie brakuje wielkich kapeluszy, strojnych sukienek i osób, które zrywają wielki kwiat, żeby go powąchać do uroczego zdjęcia. Modzie na fotki w słonecznikach ulegają również gwiazdy, które chętnie pokazują się w takich ujęciach.

Zdjęcia w słonecznikach. Rolnicy niezadowoleni

Zachwycające obrazki to jedna strona medalu, po drugiej są rolnicy i właściciele pól uprawnych, które notorycznie są zadeptywane, a słoneczniki ucinane i kradzione tylko po to by, kilka dni stały w domach i ozdabiały wnętrza. Właściciele słonecznikowych pól nie są zadowoleni z osób, które wchodzą na ich teren, nie pytając o zgodę i robiąc sobie zdjęcia niszczą wielkie żółte kwiaty, albo zadeptując te mniejsze słoneczniki, które jeszcze nie osiągnęły odpowiedniego wzrostu. Jedni lajkują zdjęcia w polach uprawnych, gdzie rośnie mak, lawenda, rzepak czy słoneczniki, inni poświęcają cały swój czas na uprawę i dbanie o to by rośliny przyniosły mu korzyści, na które pracują cały rok.

Opisy podobne do tego właśnie zalewają Internet: „Słonecznie na Podkarpaciu dziś #sunflowerfieldsforever #słoneczniki #polesłoneczników #sunflower #wkwiatach #wyszłamzdomu #sukienkowo”.

Zapewne moda na selfie w słonecznikach czy innych uprawach nie zniknie szybko, a rolnicy nie mogą cały dzień stać na swoim polu i pilnować, by robiący zdjęcia nie niszczyli upraw, dlatego warto pamiętać by szanować czyjaś własność.