Skandal w Ropczycach! Lekarz usłyszał ponad 500 zarzutów korupcyjnych

Lekarz z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach został zatrzymany przez policję za korupcję, po tym jak śledztwo wykazało, że od kwietnia do lipca 2023 roku przyjmował od pacjentów pieniądze i alkohol w zamian za lepsze traktowanie i szybszy dostęp do świadczeń.

68-letni lekarz usłyszał 510 zarzutów korupcyjnych, a łączna wartość przyjętych korzyści majątkowych przekroczyła 55 tysięcy złotych.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu lekarza na trzy miesiące, grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie od dłuższego czasu pracowali nad sprawą, w której pojawiało się nazwisko jednego z lekarzy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Z ich ustaleń wynikało, że 68-latek, pracujący w poradni kardiologiczno-diabetologicznej, miał systematycznie przyjmować od pacjentów korzyści majątkowe.

Śledczy zebrali dowody, które potwierdziły podejrzenia. Jak ustalono, proceder trwał od kwietnia do lipca 2023 roku. Pacjenci, którzy zgłaszali się na wizyty, wręczali lekarzowi pieniądze – od 20 do nawet 200 zł – a także markowe alkohole. W zamian oczekiwali lepszego traktowania i szybszego dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Łączna wartość przyjętych korzyści przekroczyła 55 tysięcy złotych. To właśnie ten materiał dowodowy stał się podstawą do wszczęcia postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie. Na wniosek prokuratora wydano postanowienie o zatrzymaniu lekarza.

Policjanci przeprowadzili akcję wczoraj. 68-latek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał aż 510 zarzutów korupcyjnych. Sprawa wywołała ogromne poruszenie wśród pacjentów oraz mieszkańców Ropczyc, którzy do tej pory obdarzali lekarza zaufaniem.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Teraz lekarz będzie oczekiwał na dalszy bieg postępowania w warunkach izolacji.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych czynności procesowych.

Korupcja w służbie zdrowia od lat budzi ogromne emocje. Każdy taki przypadek uderza nie tylko w pacjentów, którzy liczą na uczciwą opiekę, ale także w cały system ochrony zdrowia. Policja apeluje, aby w podobnych sytuacjach nie milczeć i zgłaszać nieprawidłowości odpowiednim służbom.