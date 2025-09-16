Koszmar na weselu! 36-letni Wojciech M. wyszedł na chwilę i już nie wrócił

Jak podaje „Fakt”, tragedia rozegrała się po godz. 21, kiedy zabawa trwała w najlepsze. Wojciech M. znalazł się na jezdni drogi wojewódzkiej prowadzącej w stronę Leżajska. W tym czasie nadjechał volkswagen passat prowadzony przez 20-letniego mieszkańca Bochni. W aucie podróżowało troje nastolatków. Uderzenie było tak silne, że mimo reanimacji życia 36-latka nie udało się uratować.

Prokuratura bada sprawę, ale na razie nie zdradza szczegółów. — Mężczyzna wszedł na jezdnię i przebywał na niej. Okoliczności będziemy wyjaśniać. Jest za wcześnie, by mówić o odpowiedzialności. Śledztwo dopiero się rozpoczęło — powiedziała w rozmowie z „Faktem” prok. Katarzyna Leszczak, prokurator rejonowa w Leżajsku.

Ofiara tragedii, 36-letni Wojciech M. z Żurawiczek pod Przeworskiem, był znany i lubiany w okolicy. Przez lata związany z lokalnym klubem piłkarskim, zdobywał tytuły króla strzelców, a jego nazwisko pojawiało się na statuetkach za najlepsze gole. Jak podaje "Fakt", był oddanym mężem i ojcem trójki dzieci, z których najmłodsze chodzi do przedszkola.

W niedzielę, dzień po tragedii, cała wieś pogrążyła się w żałobie. Odwołano mecz drużyny, w której Wojciech grał przez lata. Klub zamieścił poruszający wpis:

„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że wczoraj odszedł od nas Wojciech – wieloletni zawodnik i przyjaciel naszego klubu.Wojtek przez wiele lat reprezentował nasze barwy, zostawiając na boisku serce i pasję do piłki.

To ogromna strata dla całej naszej społeczności. Składamy najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje Rodzinie oraz Bliskim Wojtka.

Na zawsze pozostanie częścią historii naszego klubu.

Spoczywaj w pokoju, Wojtku.”

Pod wpisem pojawiły się setki komentarzy pełnych żalu i niedowierzania.

Na miejscu tragedii pracowali policjanci i prokurator. Ciało Wojciecha zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Kierowca volkswagena był trzeźwy, a biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków ma ustalić prędkość pojazdu i to, czy młody kierowca miał szansę uniknąć potrącenia.