4-miesięczna Nadia była tak skatowana, że musieli wprowadzić ją w śpiączkę. Decyzja sądu może zaskakiwać

Szokująca sprawa maltretowanego niemowlęcia, które trafiło pod opiekę lekarzy z ciężkimi ranami, ponownie stanie się przedmiotem sądowej analizy mimo wcześniejszego wyroku dla matki i ojca.

Rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji przyniosło nieoczekiwany zwrot wydarzeń, ponieważ sąd przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sprawdź, jak ta decyzja wpłynie na dalsze losy rodziny małej Nadii.

Przypomnijmy, poszkodowana dziewczynka była najpierw diagnozowana w jasielskiej placówce medycznej, skąd przetransportowano ją do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Lekarze odkryli u 4-miesięcznego maluszka przerażające obrażenia, obejmujące złamania rączki i nóżki, rozległe zasinienia oraz krwiak mózgu. Z powodu fatalnego stanu zdrowia lekarze musieli wprowadzić dziewczynkę w stan śpiączki farmakologicznej, aby ratować jej życie.

W tamtym czasie organy ścigania postawiły zarzuty dwudziestoletniej Magdalenie K. oraz dwudziestopięcioletniemu Arturowi K., oskarżając rodziców Nadii o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i wywołanie uszkodzeń ciała zagrażających bezpośrednio życiu. Oboje oskarżeni zaprezentowali swoje stanowisko przed wymiarem sprawiedliwości, jednak ze względu na charakter sprawy proces toczył się z wyłączeniem jawności.

W kwietniu minionego roku zapadł nieprawomocny wyrok przed Sądem Okręgowym w Krośnie, na mocy którego Magdalena K. usłyszała wyrok pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast Artur K. został skazany na półtora roku więzienia za pomocnictwo. Wymiar sprawiedliwości zdecydował również, że każde z rodziców musi przekazać poszkodowanej córce zadośćuczynienie w kwocie 25 tysięcy złotych.

To, co jest istotą tej sprawy, czyli spowodowanie krwiaka przymózgowego i przewlekłych krwiaków podtwardówkowych spowodowało chorobę realnie zagrażającą życiu dzieci. Te obrażenia głowy są determinujące co do kary - tłumaczył wtedy sędzia Artur Lipiński.

Sąd nałożył również na oboje opiekunów pięcioletni zakaz podejmowania jakichkolwiek aktywności zawodowych powiązanych z edukacją, leczeniem, wychowywaniem oraz sprawowaniem opieki nad osobami nieletnimi.

Sąd apelacyjny uchyla wyrok dla Magdaleny K. i Artura K.

Zmagania prawne znalazły swój ciąg dalszy we wtorek 16 czerwca 2026 roku, gdy za zamkniętymi drzwiami odbyła się rozprawa odwoławcza. Sąd zadecydował o uchyleniu dotychczasowego wyroku, co oznacza, że całe postępowanie będzie musiało zostać przeprowadzone po raz kolejny, co spotkało się z dużym zadowoleniem ze strony obrony.

Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko racje obrony, który był zgłaszany przez sąd w pierwszej instancji - mówi adwokat Konrad Słomiana.

Zgodnie z najnowszym postanowieniem dalsze losy tego postępowania ponownie znajdą się w rękach sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Krośnie.