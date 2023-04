Sprzedają chleb na kromki. Tak zareagowali internauci

Jedna z piekarni w Przemyślu oferuje w sprzedaży chleb na kromki. Mieszkanka województwa podkarpackiego opublikowała zdjęcie w sieci, umieszczając opis:

- Dostałam właśnie od koleżanki zdjęcie z komentarzem "Pamiętam, że kiedyś za ciężkich czasów można było kupić ćwiartkę najmniej"... Chleb na kromki kupowało się przed wojną - czytamy.

Zdjęcie żywo komentowali internauci, którzy uważają to za świetny pomysł, dzięki któremu jedzenie się nie marnuje: "Szkoda, że u mnie w okolicy nie można, by się nie marnowało" ; "Jest pyszny, polecam i uważam że to świetny pomysł. Niestety kiedy wracam z pracy nie zawsze jest dostępny." ; "Świetny pomysł" ; "Dobre rozwiązanie dla osób samotnych i tych, którzy codziennie lubią chodzić do sklepu. Swoją drogą tyle marnuje się pieczywa, ze to jest i oszczędne, i ekonomiczne" ; "To chleb tzw. z metra. Jest bardzo długi i od dawna sprzedawano go na kromki. Swoją drogą jest bardzo dobry, polecam" ; "Super. W większych miastach już dawno można było kupić na kromki. To jest super dla osób samotnych, mogę jeść świeże pieczywo a nie męczyć przez tydzień bochenek chleba" ; "Ja też korzystam i polecam. Dobre, ekologiczne rozwiązanie. Marnowanie żywności to pierwszy stopień do piekła" - to niektóre z nich.

