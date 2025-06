Spis treści

Rzeszów. Pożar mieszkania w bloku przy ul. Popiełuszki

W środę, 18 czerwca, około godziny 20. 40 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze w 12-kondygnacyjnym bloku mieszkalnym przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na czwartym piętrze budynku. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego.

Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratury. Policja zabezpiecza mienie, które pozostało w budynku po pożarze. Dochodzenie ma wyjaśnić, co doprowadziło do wybuchu ognia i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność.

Dramatyczna akcja ratunkowa w Rzeszowie. Ewakuacja 250 osób

Jak relacjonował st. bryg. Grzegorz Wójcicki, zastępca komendanta miejskiego PSP w Rzeszowie, strażacy dotarli na miejsce zdarzenia w zaledwie pięć minut od zgłoszenia. Działania gaśnicze były niezwykle trudne ze względu na panujące warunki – praktycznie zerową widoczność spowodowaną gęstym dymem.

- Skala tragedii była duża – podkreślił Wójcicki podczas konferencji prasowej.

W trakcie akcji ratunkowej ewakuowano około 250 osób z trzech klatek schodowych (nr 2, 3 i 4). Strażacy z płonącego mieszkania wydobyli rannego 69-latka, który natychmiast został przetransportowany do szpitala. Niestety życia 14-letniej dziewczynki nie udało się uratować.

Pomoc dla poszkodowanych w pożarze

Wszystkie osoby poszkodowane w wyniku pożaru mogą skorzystać z pomocy psychologicznej. Specjalna linia telefoniczna jest czynna całą dobę pod numerem 17 851 25 00. Od piątku, 20 czerwca, służby socjalne będą kontaktować się z poszkodowanymi, aby ustalić zakres potrzeb i udzielić niezbędnego wsparcia. W tym celu można dzwonić pod numer: 17 853 57 53.

MOPS w Rzeszowie zaopiekował się sześcioma osobami, które zostały przewiezione do Domu Kombatanta, gdzie otrzymały

posiłek;

ciepłe napoje;

i nocleg.

Dla osób potrzebujących schronienia dostępne są mieszkania interwencyjne w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy ul. Skubisza 4. Lokalne władze i organizacje pozarządowe organizują zbiórki darów dla poszkodowanych rodzin. Potrzebna jest: odzież, żywność, środki higieniczne i inne artykuły pierwszej potrzeby. Mieszkańcy Rzeszowa mogą również zaoferować pomoc w postaci zakwaterowania dla osób, które straciły dach nad głową. Każda forma wsparcia jest teraz niezwykle cenna.