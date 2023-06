Nie chcieli nowego proboszcza. Nasłali na niego detektywa, a to nie wszystko

Druhowie z OSP KSRG Zarzecze szczegółowo opisali całą interwencje w swoich mediach społecznościowych. Mały kotek wpadł do rzeki, trzeba było go ratować! Do zdarzenia doszło w czwartek (22 czerwca 2023) o godz. 20:53 w Zarzeczu.

- Tym razem zgłoszenie było dość nietypowe, bo dotyczyło małego kotka, który próbował z rzeki wydrapać się na stromy jej brzeg. Kotka udało się uratować i na razie zabezpieczyła go nasza druhna. Obecnie kotek szuka domu, wiec jeśli ktoś chciałby się nim zaopiekować, prosimy o kontakt - czytamy w komunikacie OSP KSRG Zarzecze.

Malutkiego kotka ktoś najprawdopodobniej porzucił w tym miejscu, albo co gorsza próbował pozbawić życia to niewinne zwierzątko, ale na szczęście został zauważony, a strażacy nie odmawiają pomocy nikomu. Za pomocą lin do rzeki zeszła jedna ze druhen i wyciągnęła futrzaka. Maluszek został nie tylko uratowany, ale i od razu otoczony miłością przez małych świadków akcji i opieką przez druhów z wielkimi sercami.