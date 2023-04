Strażacy z Przeworska wyciągnęli sarenkę z rzecznego mułu [GALERIA]

We wtorek (18/04/2023) po godzinie 19.30 do strażaków z Przeworska wpłynęła informacja od miejscowych wędkarzy o sarnie uwięzionej w błocie. Strażacy natychmiast wyruszyli z pomocą, chociaż informacje o zwierzęciu i dokładnej lokalizacji były szczątkowe i niejasne -Zgłoszenie odebraliśmy o godz.19:33. Ze słów wędkarza wynikało, że sarna prawdopodobnie wpadła do Mleczki w okolicach mostu, wówczas nie wiedzieliśmy którego, około południa. Po przepłynięciu około kilometra wyszła z wody i utknęła w rzecznym mule. Nasze działania polegały przede wszystkim na znalezieniu sarny (lokalizacja była bardzo niedokładna) oraz na wyciągnięciu jej z tego błota. Zwierzę było bardzo wycieńczone i bez problemu poddało się strażakom- relacjonował Komendant PSP w Przeworsku Marcin Lachnik. Akcja strażaków Przeworska trwała ponad godzinę, a osłabione zwierze trafiło pod opiekę Strażników Miejskich.

