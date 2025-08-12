Tour de Pologne Amatorów. Stalowowolski policjant zajął wysokie miejsce

ORLEN Tour de Pologne Amatorów to impreza, która powstała z pasji do kolarstwa. Swój początek miała w 2010 roku i towarzyszy Tour de Pologne UCI World Tour. Z roku na rok uczestników szosowego kolarstwa przybywa. Są to setki miłośników jednośladów, którzy pragną sprawdzić swoją wytrzymałość w niełatwej rywalizacji. ORLEN Tour de Pologne Amatorów stał się jednym z największych i najbardziej prestiżowych wyścigów szosowych.

Tradycją ORLEN Tour de Pologne Amatorów jest to, że uczestnicy rywalizują na fragmencie trasy, na której ścigają się także kolarze zawodowi. Nie inaczej było w tym roku w Bukowinie Tatrzańskiej. W zawodach wystartowało ponad 100 funkcjonariuszy z całego kraju, którzy rywalizowali o tytuł najlepszego w Górskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym.

i Autor: Materiały policyjne

Sukcesem zakończył wyścig stalowowolski policjant - asp. Krzysztof Parma, który stanął na podium, zajmując III miejsce w kategorii M1. Puchary i medale najlepszym policyjnym kolarzom wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.