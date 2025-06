Ta kremówka będzie miała 105 metrów! Wielkie święto w Rzeszowie

Święto kremówek na rzeszowskim Rynku

W najbliższą niedzielę (8 czerwca 2025) na rzeszowskim Rynku, mieszkańcy i odwiedzający stolicę Podkarpacia będą świętować kolejną edycję kremówki papieskiej. To już 15. raz, kiedy na ulicy 3 Maja staną stoły z tym uwielbianym przez papieża Polaka Jana Pawła II przysmakiem. Ta edycja kremówkowego święta połączona będzie z ustanowieniem Rekordu Polski na Najdłuższa Kremówkę w Polsce.

- Przy wsparciu Władz Miasta Rzeszowa, Województwa Podkarpackiego, Diecezji Rzeszowskiej, Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie, z którego inicjatywy dla uczczenia 87. urodzin Jana Pawła II w 2007 roku powstała tradycja pieczenia kremówki, co rok o metr dłuższej - liczącej tyle metrów, ile minęło od narodzin Ojca Świętego, postanowił zorganizować 15. edycję tego wydarzenia - zapowiadali cukiernicy z Miodowej w Rzeszowie. 18 maja 2025 roku minęło dokładnie 105 lat od urodzin Karola Wojtyły, stąd też imponujący rozmiar tegorocznej kremówki.

Rodzinne cukiernie przygotują rekordową kremówkę

Wykonawcą każdej edycji kremówki były Cukiernia Julian Orłowski&Kazimierz Rak z Rzeszowa oraz Cukiernia Piekarnia Radosław Rak z Zaczernia.

- Zawsze była to okazja do wyjątkowego spotkania rzemieślników, cukierników, władz miasta i województwa, mieszkańców nie tylko Rzeszowa i Podkarpacia, Podkarpackich Gastronomów, Przyjaciół ze Stowarzyszenia Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy RP, przedstawicieli Cechów z całego Podkarpacia oraz kraju w tym m.in. z Wadowic oraz wielu innych ważnych gości wokół ciastka Naszego Papieża Polaka! - podkreśliła Małgorzata Słowińska z rzeszowskiej Cukierni.

Cukiernicy podczas każdego kremówkowego święta podkreślali, że to zawsze były spotkania trzech pokoleń. - By zaszczepić, by pamiętać o tym, który dawał nam siłę do dalszej służby w duchu prawdy drugiemu człowiekowi i chrześcijańskim wartościom. W organizację zaangażowało się wiele firm i ludzi dobrej woli. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna. Spodziewamy się wielu gości nie tylko z Podkarpacia, ale z całego kraju - podsumowali cukiernicy.

Ogólny program Kremówki Papieskiej 2025, połączonej ustanowieniem Rekordu Polski na najdłuższą kremówkę kraju przewiduje o 13:30 mszę świętą w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, na ul. 3 Maja. Początek części oficjalnej zaplanowano na godzinę 14:30. O 15:00 ma nastąpić ustanowienie Rekordu Polski na najdłuższą kremówkę w kraju, a później wszyscy zostaną zaproszenie do degustacji słodkiego przysmaku i na część artystyczną.

Patronaty honorowe nad 15 edycją Kremówki Papieskiej w Rzeszowie objęli:

Wojewoda Podkarpacki,

Marszałek Województwa Podkarpackiego,

Starosta Powiatu Rzeszowskiego,

Prezydent Miasta Rzeszowa,

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego,

Biskup Diecezji Rzeszowskiej,

Prezes Stowarzyszenia Cukierników Lodziarzy i Karmelarzy RP

