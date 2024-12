Telefon dzwoni w nocy z informacją o wypadku. Tak można stracić ogromne pieniądze

- Dzień po zatrzymaniu przestawili 30-latkowi trzy zarzuty dotyczące osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia w błąd trzech mieszkanek województwa podkarpackiego, przez co zostały one doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśniania - informują policjanci.