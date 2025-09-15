Jarmark staroci w Krośnie: Raj dla kolekcjonerów i miłośników rękodzieła!

Jarmark staroci i rękodzieła w Krośnie to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz lokalnych imprez. Tym razem, 14 września 2025 roku, miłośnicy unikatowych przedmiotów i rękodzieła mieli okazję do prawdziwej uczty dla zmysłów. Na stoiskach rozstawionych przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej można było znaleźć prawdziwe skarby – od książek z duszą, przez elegancką porcelanę, po ręcznie robioną biżuterię. Nie brakowało również mebli z historią, takich jak komody i lampy, które z pewnością dodałyby charakteru każdemu wnętrzu.

Organizatorzy jarmarku zadbali o to, by oferta była jak najbardziej różnorodna i dopasowana do różnych gustów. Dzięki temu zarówno kolekcjonerzy, jak i osoby poszukujące oryginalnych prezentów, mogły znaleźć coś dla siebie. Jarmark staroci to również doskonała okazja do nawiązania kontaktów z lokalnymi artystami i rzemieślnikami, którzy z pasją tworzą swoje dzieła.

Co można było znaleźć na krośnieńskim jarmarku staroci i rękodzieła?

Na jarmarku w Krośnie można było znaleźć dosłownie wszystko, co tylko dusza zapragnie. Stoiska uginały się od książek, porcelany, wazonów, rękodzieła, vintage zabawek, komód, lamp i lampek, obrazów, biżuterii, zegarków i wielu innych unikatowych przedmiotów. Każdy z nich miał swoją historię i niepowtarzalny charakter, co przyciągało uwagę zarówno kolekcjonerów, jak i osób poszukujących oryginalnych ozdób do swoich domów.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z rękodziełem, gdzie można było podziwiać i zakupić wyroby lokalnych artystów i rzemieślników. Ręcznie robione ozdoby, biżuteria, ceramika i wiele innych przedmiotów zachwycały precyzją wykonania i oryginalnym designem. Jarmark staroci to również doskonała okazja do wsparcia lokalnej twórczości i zakupu unikatowych prezentów dla bliskich.

Krośnieński jarmark staroci - kiedy kolejny?

Jarmark staroci i rękodzieła, to wydarzenie to doskonała okazja do spędzenia czasu w miłej atmosferze, poszukiwania skarbów i nawiązania kontaktów z lokalnymi artystami i rzemieślnikami. Jarmark staroci na stałe wpisał się w kalendarz imprez w Krośnie. W tym roku jarmark zaplanowano jeszcze na 12 października.