Aż trudno uwierzyć, jakie skarby można było kupić na tym Jarmarku Staroci. Niewiele osób o nim wie, a skrywa perełki

Jarmark Staroci w Strzyżowie

Moda na vintage w ostatnich latach rozrosła się, a zdobywanie skarbów z drugiej ręki to powód do dumy. Nic więc dziwnego, że targi staroci przyciągają coraz więcej osób. To świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu, który może zakończyć się znalezieniem niezwykłej perełki. W Strzyżowie rok temu zainaugurowano Jarmark Staroci, a w sezonie wydarzenie na stałe weszło do kalendarza!

Jarmark Staroci w Strzyżowie. Co można było znaleźć?

W niedzielę, 22 czerwca 2025 w Strzyżowie odbyła się kolejna edycja Strzyżowskiego Jarmarku Staroci na Placu Targowym. Pojawiło się mnóstwo wystawców, którzy oferowali zarówno biżuterię, obrazy, porcelanę, szklane i porcelanowe figurki ale też ubrania czy torebki. Można było znaleźć vinatge meble, książki, lustra. Pojawili się też rękodzielnicy, którzy sprzedawali wyplatane ręcznie kosze i koszyki, ale również biżuterię. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a wytrwane oko z pewnością wypatrzyło wiele perełek! Jak zwykle w Strzyżowie zadbano również o strawę - każdy kto chciał na chwilę zrobić sobie przerwę w przeglądaniu towaru, mógł usiąść na chwilę i zakupić pyszności oferowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniku Zaborowskim. Trzeba też dodać, że sam jarmark odbywa się w niezwykle uroczym otoczeniu, które dodatkowo wprawia zwiedzających w zachwyt.

Jarmark Staroci. Sezon 2025

Wydarzenie tak przypadło do gustu mieszkańcom, że weszło na stałe do kalendarza w 2025 roku. Burmistrz Strzyżowa Agata Gadziała ogłosiła, że Jarmarki Staroci odbywać się będą od marca do października. Kiedy kolejne Jarmarki Staroci w Strzyżowie?

27 lipca

24 sierpnia

28 września

26 października

Jarmark Staroci to doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu, poszukać unikatowych przedmiotów i poczuć atmosferę dawnych lat. Ci, którzy będą mieli do tego odrobinę szczęścia znajdą wspaniałe perełki, które będą cieszyć oko! Każda z takich odnalezionych perełek jest unikatowa, dlatego z dumą można chwalić się innym, że została wypatrzona na lokalnym jarmarku.