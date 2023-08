Tir runął ze skarpy, naczepa zmiażdżyła kabinę! 49-latek nie miał szans

Ile dać do koperty na wesele? Sypanie pieniędzmi na weselu to grzech? Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości

Śmiertelny wypadek pod Krosnem. 49-latek zginął w kabinie przygniecionej naczepą

49-latek to śmiertelna ofiara wypadku tira, do którego doszło w Nowej Wsi pod Krosnem. Wszystko działo się w czwartek, 3 sierpnia, ok. godz. 16, na drodze krajowej nr 19. Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna jechał pojazdem na tureckich numerach rejestracyjnych, ale na łuku trasy uderzył w bariery ochronne, przebił je i runął ze skarpy. W czasie wypadku naczepa tira, w której znajdowały się części do innych pojazdów, w której uwięziony został mężczyzna - po dojeździe na miejsce służb ratowniczych okazało się, że zginął na miejscu. Droga krajowa nr 19 jest nadal całkowicie zablokowana, a utrudnienia mają potrwać do ok. godz. 22. Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia. Jak informuje Bartosz Wilk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w czasie wypadku jezdnia była śliska po opadach deszczu.

