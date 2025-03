To kultowe miejsce na Podkarpaciu! W tej szklarni trudno się nie zakochać

Wiosna puka do nas coraz śmielej. Chociaż zima jeszcze pokazuje na co ją stać, to cieplejszych słonecznych dni mamy coraz więcej. Popołudnia trwają dłużej, a wieczór przychodzi później. Świat budzi się do życia. Każdego dnia dostrzegamy nowe kwiaty, pączki na drzewach czy ptaki zwiastujące cieplejsze dni. Chętniej też wychodzimy na spacery i wyciągamy z szafy lżejsze ubrania.

Ci, którzy kochają zdjęcia, czekają aż najbardziej instagramowa szklarnia na Podkarpaciu przybierze nową szatę. W Hotelu Bacówka Radawa &SPA w Radawie pod Jarosławiem znajduje się jedyne takie miejsce. Znają i kochają je wszyscy ceniący ciszę, spokój i niepowtarzalne aranżacje na imprezy i sesje zdjęciowe. Szklarnia bowiem stała się najbardziej rozpoznawalną szklarnią w Polsce właśnie ze względu na zdjęcia.

Instagramerzy z całego kraju przyjeżdżają tam po nietypowe ujęcia w konkretnej tematyce i barwach. Szklarnia w roku przeistacza się trzykrotnie: na Boże Narodzenie, w wersję wiosenno-letnią i na Farmę Dyniową. Od 8 marca do września szklarnia będzie w energetyzujących różowo-niebieskich barwach. Miejsce wygląda obłędnie. Wypicie kawy z kwiatami w słoneczny dzień, kiedy słońce wpada poprzez szklany dach i możemy obserwować niebo - nastraja pozytywnie wszystkich odwiedzających.

- Szklarnię w różowo-niebieskich kolorach zawsze udostępniamy naszym gościom na różne imprezy. Teraz nadaje się idealnie na coraz bardziej popularne w naszym społeczeństwie eventy tematyczne - np. „Baby shower” - tłumaczył Rafał Jułga, Dyrektor Generalny Hotelu Bacówka Radawa &SPA.

– Chociaż wiemy, że samo spędzanie czasu z filiżanką kawy i słodkościami w szklarni w słoneczny dzień u wszystkich powoduje uśmiech i pozytywny nastrój. Wieczorem szklarnię rozświetlają tysiące małych światełek, jednak ciągle jest ona różowo-niebieska, ale klimat miejsca zmienia się radykalnie. Zapraszamy wszystkich odwiedzających do zdjęć w szklarni. Nasi goście czasami nas zaskakują pomysłami i robią naprawdę fenomenalne fotografie! - dodał Rafał Jułga.

Szklarnia w Bacówce w słoneczny dzień wygląda naprawdę imponująco. Wykonanie zdjęć w tym miejscu nie sprawi trudności, bo te faktycznie robią się same! Idealnie światło, kolory i aranżacja powodują, że ujęcia wychodzą bajeczne. Czy będziemy siedzieć za stołem, na kanapie, stać przy pianinie lub komodzie, a może podziwiać niebo -fotografie wyjdą naprawdę nietuzinkowo.

Szklarnia w Bacówce w 2023 roku była już różowa. Wówczas goście tak bardzo pokochali ten image, że postanowiono znów nawiązać do tego odważnego koloru, połączyć go z niebieskim i powstała niemal bajeczna inscenizacja. Wszystko tam do siebie pasuje i wygląda bardzo fotogenicznie. Gdyby dobrać strój do tego miejsca, to wyjdziemy naprawdę zadowoleni i z całą rolką fantastycznych ujęć.