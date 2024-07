Tragedia w domu pod Leżajskiem! Nie żyje 8-letni Oskarek

Dramat na Podkarpaciu. Nie żyje 8-letni Oskarek

Kolejny rodzinna tragedia. W domu w miejscowości Chałupki Dębniańskie rozegrał się koszmar. 37-letnia Dorota G. miała powiadomić służby o tym, że jej 8-letni syn Oskar nie oddycha. Przybyli na miejsce ratownicy bezradnie rozłożyli ręce, a obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon chłopca. W sprawie śmierci dziecka od razu zaczęły pojawiać się pewne podejrzenia. Początkowa prokuratura nie chciała wypowiadać się na temat tragedii, jednak później potwierdziła najczarniejszy scenariusz.

- Potwierdzamy, że doszło do czynu z art. 148 § 1 KK, czyli zabójstwa. Do zdarzenia doszło 10 lipca. W sprawie śmierci chłopca powołano biegłych, którzy po przeprowadzonej sekcji zwłok ujawnili, że doszło do gwałtownego uduszenia. Śledztwo dało podstawy do tego, aby postawić zarzut zabójstwa najbliżej osobie z otoczenia 8-latka. Wystąpiono w sądzie o tymczasowy areszt dla podejrzanej na okres 3 miesięcy - mówi prokurator Mariusz Żabicki, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Leżajsku i dodaje, że osoba podejrzana złożyła już wyjaśnienia w sprawie. - Trwa analiza prawdziwości złożonych zeznań. Wraz z policją będziemy weryfikować wszystkie zebrane informacje - dodaje Żabicki.

Sąsiedzi są załamani śmiercią Oskarka. - Zawsze o niego dbała

Sąsiedzi skromnego domu, w którym rozegrał się koszmar, są zdruzgotani. Mówią, że kobieta leczyła się wcześniej psychiatrycznie. - Temu dziecku niczego nie brakowało. Co chciał, to miał. Nie byli bogaci, ale dziecku nigdy nie odmawiała. Zawsze o niego dbała, widać, że go bardzo kochała. To nie mieści się w głowie - mówi kobieta, która znała rodzinę. Inni mówią, że to dramat matki i dziecka.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.