Tragiczna śmierć 16-latki. Napis na grobie Patrycji łamie serca „Bóg tak chciał, odejść musiałam

21 marca 2022 roku, czyli pierwszego dnia wiosny, kiedy cała przyroda budziła się do życia, młodziutka Patrycja (16 l.) tej nadziei w budzącym się świecie nie dostrzegła. Właśnie mija rok od tej potwornej tragedii. Mieszkanka wioski pod Leżajskiem straciła wiarę w istnienie. Świat tak bardzo ją przytłoczył... Wydawało jej się, że nie będzie w stanie unieść tego ciężaru. Patrycja wyszła z domu i najprawdopodobniej popełniła samobójstwo poprzez powieszenie się na winorośli, nieopodal miejsca, gdzie mieszkała. Życia 16-latki nie udało się uratować. Na pomoc było za późno. Patrycja podjęła ostateczną, nieodwracalną decyzję. Te tragiczne okoliczności po śmierci dziewczynki potwierdzał rzecznik prasowy policji z Leżajska, która badała okoliczności tragedii.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury Rejonowej w Leżajsku było prowadzone w kierunku art. 151 KK: „Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

- W czerwcu 2022 roku śledztwo to zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Jak ustalono, do śmierci nastolatki nie przyczyniły się osoby trzecie, nikt nie pomagał jej w popełnieniu samobójstwa przez powieszenie się i nie namawiał ją do takiego czynu. W sprawie wykonano wszystkie niezbędne czynności - potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prokurator Krzysztof Ciechanowski.

Rok po śmierci Patrycji na jej mogile widnieje poruszający zapis : "Tak krótko żyłam, a tak żyć chciałam. Bóg tak chciał, odejść musiałam".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Mija rok od śmierci 16-letniej Patrycji z Dębna