6-latek zginął w tragicznym wypadku w Przeworsku. Wiemy, co dalej z 18-letnim kierowcą

Do groźnego zdarzenia doszło w środę, 9 października, we wczesnych godzinach popołudniowych

- O godzinie 13:39 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie wpłynęło zgłoszenie o przygniecionym mężczyźnie przez ciągnik rolniczy w miejscowości Medynia Łańcucka. Do zdarzenia wysłano zastęp z JRG Łańcut oraz po jednym zastępie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Głogowskiej - poinformowali strażacy PSP z Łańcuta.

Specjalistyczna jednostka ratownicza strażaków musiała użyć specjalistycznego sprzętu by pomóc zakleszczonemu mężczyźnie.

- Po dojeździe i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przy pomocy podnośnika mechanicznego oraz po ustabilizowaniu pojazdu podporami przystąpiono do uwolnienia mężczyzny spod ciągnika i przekazaniu zespołowi Pogotowia Ratunkowego. Po przebadani i udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia z obrażeniami nogi został on zabrany karetką pogotowia ratunkowego do szpitala - przekazali strażacy.

W akcji udział wzięły 4 osoby z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Łańcucie, 6 strażaków z OSP w Medyni Łańcuckiej, 4 druhów z OSP w Medyni Głogowskiej, zespół karetki pogotowia, oraz policja.

