Trwa InternetBeta. Ogrom wiedzy to nie wszystko!

Nie uwierzycie! Ksiądz pokazał, co robią uczniowie na ostatniej lekcji w piątek

W środę (13 września 2023) rozpoczęła się kolejna edycja InternetBety. W malowniczym miejscu, jakim jest kampus WSiZ w Kielnarowej k. Rzeszowa można przyswoić sporo wiedzy. Prelekcje dotyczą sztucznej inteligencji, automatyzacji, Venture Capital, SEO, wideo, reklam, audytów i badań marketingowych, influencer marketingu czy e-commerce, jak i kryzysu klimatycznego, prywatności, bezpieczeństwa w sieci, komunikacji, empatii oraz zrównoważonego rozwoju. Każdy znajdzie coś dla siebie.

InternetBeta. Konferencja z niezwykłym klimatem

Czwartkowy deszcz nie odstraszył "Betowiczów", którzy tłumnie przyjechali do Kielnarowej. Ci, którzy kiedykolwiek na tej konferencji byli, wiedzą, że InterneBeta to nie tylko wiedza. To również (a może przede wszystkim) klimat, ludzie i spotkania. Tutaj można w spokoju usiąść na leżaku i porozmawiać, napić się dobrej kawy i wymienić doświadczenie. "Tutaj trzeba przyjechać, żeby poczuć ten klimat" - słyszymy.

- Sekretem InternetBety jest to, że dzieje się ona na odludziu. Tu, gdzie nie ma internetu, zasięg jest słabszy, można z jednej strony odpocząć, a z drugiej strony na spokojnie budować relacje z tymi, których znamy, spotykamy być może często w życiu zawodowym, ale jednak tutaj mamy spokój, ciszę, (może z tą ciszą przesadziłem), ale jednak jest klimat do tego, by się spotkać, porozmawiać, wymienić konstruktywną krytyką - mówi "Super Expressowi" Łukasz Bis.

Konferencja zakończy się w piątek (15 września 2023). Wystąpią m.in. Ilona Leoniewska , Filip Małek , Tomasz Żmuda, Barbara Halska, Marek Palka.

W Kielnarowej k. Rzeszowa trwa InternetBeta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.