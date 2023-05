Upił się, ukradł samochód i wjechał do rowu, a to nie wszystko!

Rzeszowianie bronią pomnika. Czy „Wielka Wagina” propaguje komunizm? „Niszczenie dzieł sztuki to absurd i paranoja”

Malutka Pola trafiła do szpitala. Rodzice przekazali fatalne wieści. "Modlimy się"

Do zdarzenia doszło w sobotę (27 maja 2023) na drodze wojewódzkiej nr 881 w Czarnej po godz. 13.00. Samochód dostawczy iveco wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Okazało się, że kierowca był pijany.

- Kierującym iveco okazał się 28-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Mężczyzna był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo okazało się, że 28-latek nie ma prawa jazdy i objęty jest sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, a samochód, który prowadził nie należał do niego - przekazują policjanci.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna miał w sobotę rozpocząć pracę w jednej z firm na terenie miejscowości Czarna. Przyszedł jednak nietrzeźwy, więc nie dopuszczono go do pracy. 28-latek postanowił wrócić do domu i w tym celu ukradł znajdujący się na parkingu przed firmą samochód służbowy!

- 28-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące m.in. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zaboru samochodu w celu krótkotrwałego użycia i jego uszkodzenia. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności - informują podkarpaccy policjanci.

Lubelskie. Jechała pod prąd na S19. Nagranie z kamer przeraża, o włos od śmierci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.